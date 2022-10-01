Antalya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrol sırasında L.Y'nin (43) "yağma" ve "hırsızlık" suçundan hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.





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