Kepez'de "Okul Öncesi Farkındalık" etkinliği düzenlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, anaokulu öğrencilerine yönelik farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Kepez Belediyesi'nin destekleriyle "Her şey onların bir tebessümünü görmek için" sloganıyla Macera Ormanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe, ilçedeki 19 anaokulundan çocuklar katıldı.

Okul öncesinde okullaşma oranını yüzde 100'e çıkartmak, çocuklara fırsat eşitliği sağlamaya dikkati çekmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, jonklör ve dans gösterilerini ile drama oyunlarını izledi, oyun parkurları, zıpzıp ve balon parkta eğlendi.

Etkinlikte çocuklara Nasrettin Hoca ve Keloğlan maskotları da eşlik etti.

Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Karabacak ve Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Yavuz da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.