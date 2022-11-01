Akseki'de AHENK Projesi kapsamında öğrencilere kitap hediye edildi

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ANTALYA (AA) - Akseki ilçesinde "Antalya Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma (AHENK) Projesi" kapsamında öğrencilere kitap hediye edildi.

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın mesajının yer aldığı mektup ile kitapları ilçedeki öğrencilere dağıttı.

Öğrencilerle sohbet eden Hülür, kitap okumanın önemine vurgu yaptı.

Hülür, en çok kitap okuyan öğrencilere de çeşitli hediyeler verdi.

Öğrencilerden Emir Yasin Cengiz, Vali Yazıcı'nın kitap hediyesinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Bahar Erşen isimli öğrenci ise Vali Yazıcı'nın mektubunu okuduğunu, kitap okumaya teşvik eden mesajının çok anlamlı olduğunu kaydetti. ​​​​​​​









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