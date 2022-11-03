Bilim insanları TPRECD 44. Ulusal Kurultayı'nda buluştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneğinin (TPRECD) 44. Ulusal Kurultayı'na 15 ülkeden 600 bilim insanı katıldı.

Belek Turizm Merkezindeki bir otelde "Kurtuluş Savaşının 100. Yılı" temasıyla düzenlenen kongrede, 370 tebliğ sunulacak. Programda, plastik cerrahiden deri kanserlerine, yüz yaralanmalarından sağlık turizmine kadar birçok konu ele alınıyor.

TPRECD Başkanı Prof. Dr. İbrahim Vargel, AA muhabirine, kurultayda hem bilimsel toplantı hem de yönetim organlarının seçimlerinin olacağını ifade etti.

Kurultaya yoğun katılım olduğunu vurgulayan Vargel, "29. Avrupa Plastik Cerrahi Kursu, kurultay kapsamında ilk kez Türkiye'de düzenlendi. Plastik cerrahlarımız bu kurslara katılıp, AB standardında sertifika alıyor. Kursun sonunda önemli sınav oluyor. Sınavla belirli bilimsel düzeyde olduklarını kanıtlıyorlar. Kursta başarılı olan hekimlerimiz, AB ülkelerinde hekimlik yapma kapısını aralamış oluyor. Bu açıdan çok önemli." diye konuştu.

Kurultaya ve kursa AB ülkelerinden birçok plastik cerrahın ve uzmanın katıldığını kaydeden Vargel, salonlarda sunumların, sergi alanlarında ise yeni bilimsel donanım, alet, ekipman, malzeme ve biyomalzemenin sergilendiğini aktardı.

Vargel, asistan sayısında hızlı artış başta olmak üzere yaşadıkları sorunları da programda ele alacaklarını vurguladı.

Sağlık turizminin önemli boyutlara ulaştığına değinen Vargel şunları kaydetti:

"Akdeniz Üniversitesinden Prof. Dr. Ömer Özkan, ikinci rahim naklini yaparak tarihi anlamda önemli gelişmelere imza attı. Birçok insan hayal bile edemiyordu. Bunun gibi hekimlerimizin dünya bilimine benzer katkıları var. Hastalık tanımlama, tedavilerini geliştirme, yeni farklı teknikler kullanma ve geliştirme, biyomühendislik gibi birçok gelişmeler var. Tüm bunlar ülkemizin ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor."

- "Geçmişten gelen birikimin geleceğe aktarılmasını sağlıyoruz"

TPRECD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zekeriya Tosun da Kurtuluş Savaşı'nın 100. yılına denk geldiği için kurultayda bilimsel sunumların yapıldığı salonların Kurtuluş Savaşı komutanlarının isimleriyle donatıldığını anlattı.

Ulusal olmasına rağmen 15 ülkeden 20'nin üzerinde yabancı bilim insanının kurultaya katıldığını belirten Tosun, plastik cerrahide alanında uzman paydaşların bir araya gelerek tecrübelerini aktardığını söyledi.

Asistanların eğitimleriyle ilgili çalışma da yapıldığını ifade eden Tosun, geleceğin plastik cerrahlarını can kulağıyla dinleyip eğitim vererek geçmişten gelen birikimin geleceğe aktarılmasını sağladıklarını vurguladı.

Kurultay 6 Kasım'da sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.