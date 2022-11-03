Antalya'daki Athena Tapınağı açık hava müzesi olacak

ANTALYA (AA) - Antalya'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden Side Antik Kenti'ndeki Athena Tapınağı, açık hava müzesi olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Antalya Valiliğinin destekleriyle Side Antik Kenti'ndeki Athena Tapınağı'nda restorasyon çalışması devam ediyor.

Antalya Röleve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram, AA muhabirine, hem bölgedeki yapılar arasında geçiş yapmak hem de tarihi yapıyı geleceğe taşımak için Athena Tapınağı'nı yeniden ele alacaklarını belirtti.

Athena Tapınağı'ndaki çalışmalar tamamlandıktan sonra Apollon Tapınağı'ndan 1-2 metre daha yüksek olacağını vurgulayan Karabayram, "Bunu da görsel restorasyon ve görsel bir iyileştirmeyle çok daha iyi bir algıyla ortaya koymuş olacak." dedi.

Bölgedeki açık alanlarda gerçekleştirilecek canlandırma, tanıtıcı bilgiler ve sirkülasyon projesiyle, çevrenin daha iyi algılanabilecek hale geleceğini aktaran Karabayram, şunları söyledi:

"Açık sergi alanı, açık hava müzesi gibi Athena Tapınağı'nı hayatla buluşturacağız. Yerli ve yabancı turistlerimizin de görebileceği, bu mekanların zamanında hangi kurguyla kullanıldığını ortaya koyacak görsel materyallerle güçlendirip bir açık hava müzesi planlanıyor. Burada bulunan mekanların hangi amaçla, geçmişte ne için kullanıldığını ziyaretçiye çok iyi şekilde anlatmak lazım. Bundan dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Türkiye'de yapmış olduğu çalışmalar bu alandaki en öncü çalışmalardır. Bizler de Antalya Valimizin başkanlığında buraya bir katkı koyabilirsek mutlu olacağız."

Karabayram, bu çalışmaları yaparken işletmecilerin de haklarının korumak gerektiğini dile getirerek, "Çünkü orası yerli, yabancı turist ağırlayan bir yer. Bir eseri nasıl koruyorsak insanı da o şekilde koruyacağız. İnsanın geçim kaynaklarını fazla sınırlandırmamak gerektiğine inanıyorum. Önümüzdeki günlerde, bunlara yönelik yapım süreçleri tüm kamu, kurum ve kuruluşlarıyla beraber yürütülmüş olacak." diye konuştu.

Karabayram, projeye destek veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Antalya Valisi Ersin Yazıcı'ya teşekkür etti.









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