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        Antalyaspor - İstanbulspor: 2-2

        STAT:Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Esat Sancaktar, Yusuf Bozdoğan Antalyaspor: Helton Leite-Bünyamin Balcı(Dk. 62 Ufuk Akyol), Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Bytyqi(Dk. 83 Milosevic), Safuri(Dk. 62 Erdoğan Yeşilyurt), Saric(Dk. 76 Erdal Rakip), Van de Streek, Adam Buksa. İstanbulspor: Alp Arda-Sambissa(Dk. 67 Eslem Öztürk), Mehmet Yeşil, Simon Deli, Ali Yaşar, Coly(Dk. 88 Tunahan Şamdanlı), Vorobjovas, Vefa Temel(Dk. 46 Emrehan Gedikli), Mamadou(Dk. 80 Özcan Şahan), Jackson, Emir Kaan(Dk. 88 Eren Arda Şan). SARI KARTLAR: Veysel Sarı (Antalyaspor), Simon Deli, Coly (İstanbulspor) GOLLER: Dk. 14, Dk. 16 Adam Buksa (Antalyaspor), Dk. 75 Emrehan Gedikli, 90+9 Jackson(P) (İstanbulspor) Antalyaspor, Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında oynadığı maçta İstanbulspor'la 2-2 berabere kaldı. 5'inci dakikada Bytyqi'nin sol kanattan altı pas içerisine ortasına iyi yükselen Buksa'nın kafa vuruşu kalenin üzerinden auta çıktı. 6'ncı dakikada ceza sahasının hafif sağından Sambissa'nın sol ayağıyla sert vuruşunu kaleci kornere çeldi. 7'nci dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Mamadou'nun savunma oyuncusunu geçtikten sonra sol ayağıyla uzak direğe doğru yaptığı vuruşu kaleci Helton Leite tokatlayarak kornere gönderdi. 14'üncü dakikada Antalyaspor'da Safuri, soldan kullandığı korneri kısa pas olarak kullanarak, pasını Saric'e verdi. Saric'ten top geri alan Safuri'nin arka direğe ortasına iyi yükselen Van de Streek kafayla pasını Buksa'ya indirdi ve Buksa'nın altı pas içerisinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.1-0. 16'ncı dakikada Antalyaspor'da Güray Vural'ın ceza alanı içerisine derinlemesine pasında kaleciyle hafif sol çaprazdan karşı karşıya kalan Buksa'nın sol ayağıyla şık vuruşu uzak direğe çarparak filelere gitti.2-0. 32'nci dakikada kazanılan serbest vuruşu paslaşarak kullanan İstanbulspor'da topu alan Vorobjovas'ın ceza alanı içerisine yaptığı ortada müsait durumda Coly'nin vuruşunu kaleci Helton Leite bir kez daha tokatlayarak uzaklaştırdı. 43'üncü dakikada Safuri'nin orta sahada kaptırdığı top kapan Emir Kaan ceza alanı dışına kadar sokularak yaptığı sert vuruşu kaleci Helton Leite yumruklayarak uzaklaştırdı. 48'inci dakikada Antalyaspor'da sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Safuri'nin penaltı noktasına ortasına iyi yükselen Van de Streek'in kafa vuruşunu kaleci uzaklaştırdı. 60'ıncı dakikada Ali Yaşar'ın sol kanattan altı pas içerisine paralel ve sert gönderdiği topu Emrehan Gedikli bomboş pozisyonda auta yolladı. 75'inci dakikada sağ kanattan gelişen İstanbulspor atağında Mamadou'nun derinlemesine attığı pasta topu önüne alan Emrehan Gedikli savunmayı çalımladıktan sonra yaptığı vuruşta topu ağlara yolladı.2-1. 90+5'inci dakikada ceza alanı içerisinde Veysel Sarı'nın Özcan Şahan'ı yere düşürmesi sonucunda hakem penaltı noktasını gösterdi. 90+9'uncu dakikada kazanılan penaltı vuruşunda İstanbulspor'da topun başına geçen Jackson topu ağlara yolladı.2-2. Mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 15:34 Güncelleme: 17.02.2024 - 15:34
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        Antalyaspor - İstanbulspor: 2-2
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        STAT:Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Esat Sancaktar, Yusuf Bozdoğan Antalyaspor: Helton Leite-Bünyamin Balcı(Dk. 62 Ufuk Akyol), Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Bytyqi(Dk. 83 Milosevic), Safuri(Dk. 62 Erdoğan Yeşilyurt), Saric(Dk. 76 Erdal Rakip), Van de Streek, Adam Buksa. İstanbulspor: Alp Arda-Sambissa(Dk. 67 Eslem Öztürk), Mehmet Yeşil, Simon Deli, Ali Yaşar, Coly(Dk. 88 Tunahan Şamdanlı), Vorobjovas, Vefa Temel(Dk. 46 Emrehan Gedikli), Mamadou(Dk. 80 Özcan Şahan), Jackson, Emir Kaan(Dk. 88 Eren Arda Şan). SARI KARTLAR: Veysel Sarı (Antalyaspor), Simon Deli, Coly (İstanbulspor) GOLLER: Dk. 14, Dk. 16 Adam Buksa (Antalyaspor), Dk. 75 Emrehan Gedikli, 90+9 Jackson(P) (İstanbulspor) Antalyaspor, Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında oynadığı maçta İstanbulspor'la 2-2 berabere kaldı. 5'inci dakikada Bytyqi'nin sol kanattan altı pas içerisine ortasına iyi yükselen Buksa'nın kafa vuruşu kalenin üzerinden auta çıktı. 6'ncı dakikada ceza sahasının hafif sağından Sambissa'nın sol ayağıyla sert vuruşunu kaleci kornere çeldi. 7'nci dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Mamadou'nun savunma oyuncusunu geçtikten sonra sol ayağıyla uzak direğe doğru yaptığı vuruşu kaleci Helton Leite tokatlayarak kornere gönderdi. 14'üncü dakikada Antalyaspor'da Safuri, soldan kullandığı korneri kısa pas olarak kullanarak, pasını Saric'e verdi. Saric'ten top geri alan Safuri'nin arka direğe ortasına iyi yükselen Van de Streek kafayla pasını Buksa'ya indirdi ve Buksa'nın altı pas içerisinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.1-0. 16'ncı dakikada Antalyaspor'da Güray Vural'ın ceza alanı içerisine derinlemesine pasında kaleciyle hafif sol çaprazdan karşı karşıya kalan Buksa'nın sol ayağıyla şık vuruşu uzak direğe çarparak filelere gitti.2-0. 32'nci dakikada kazanılan serbest vuruşu paslaşarak kullanan İstanbulspor'da topu alan Vorobjovas'ın ceza alanı içerisine yaptığı ortada müsait durumda Coly'nin vuruşunu kaleci Helton Leite bir kez daha tokatlayarak uzaklaştırdı. 43'üncü dakikada Safuri'nin orta sahada kaptırdığı top kapan Emir Kaan ceza alanı dışına kadar sokularak yaptığı sert vuruşu kaleci Helton Leite yumruklayarak uzaklaştırdı. 48'inci dakikada Antalyaspor'da sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Safuri'nin penaltı noktasına ortasına iyi yükselen Van de Streek'in kafa vuruşunu kaleci uzaklaştırdı. 60'ıncı dakikada Ali Yaşar'ın sol kanattan altı pas içerisine paralel ve sert gönderdiği topu Emrehan Gedikli bomboş pozisyonda auta yolladı. 75'inci dakikada sağ kanattan gelişen İstanbulspor atağında Mamadou'nun derinlemesine attığı pasta topu önüne alan Emrehan Gedikli savunmayı çalımladıktan sonra yaptığı vuruşta topu ağlara yolladı.2-1. 90+5'inci dakikada ceza alanı içerisinde Veysel Sarı'nın Özcan Şahan'ı yere düşürmesi sonucunda hakem penaltı noktasını gösterdi. 90+9'uncu dakikada kazanılan penaltı vuruşunda İstanbulspor'da topun başına geçen Jackson topu ağlara yolladı.2-2. Mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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