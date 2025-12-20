Alanyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın evinde oynayacağı Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın evinde oynayacağı Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı.
Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
İdman, taktik çalışmayla sona erdi.
Hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin yöneteceği Corendon Alanyaspor- Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşması, yarın Alanya Oba Stadı'nda oynanacak ve saat 14.30'da başlayacak.
Alanyaspor'da sarı kart cezalısı Gaius Makouta ile Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösterecek Steve Mounie, Maestro ve Meschack Elia, mücadelede forma giyemeyecek.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.