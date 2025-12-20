Habertürk
        Alanyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın evinde oynayacağı Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 20:21 Güncelleme: 20.12.2025 - 20:21
        Alanyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı
        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın evinde oynayacağı Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

        İdman, taktik çalışmayla sona erdi.

        Hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin yöneteceği Corendon Alanyaspor- Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşması, yarın Alanya Oba Stadı'nda oynanacak ve saat 14.30'da başlayacak.

        Alanyaspor'da sarı kart cezalısı Gaius Makouta ile Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösterecek Steve Mounie, Maestro ve Meschack Elia, mücadelede forma giyemeyecek.

