        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Dünya 9-17 Yaş Grupları Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası tamamlandı

        Uluslararası Satranç Federasyonunun (FIDE) düzenlediği Dünya 9-17 Yaş Grupları Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası tamamlandı.

        Giriş: 20.12.2025 - 21:58 Güncelleme: 20.12.2025 - 21:58
        Dünya 9-17 Yaş Grupları Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası tamamlandı
        Uluslararası Satranç Federasyonunun (FIDE) düzenlediği Dünya 9-17 Yaş Grupları Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası tamamlandı.

        Türkiye Satranç Federasyonu'ndan (TSF) yapılan açıklamaya göre Aksu ilçesindeki bir otelde düzenlenen şampiyonada, 34 ülkeden 312 sporcu yarıştı.

        Toplam 9 turun oynandığı yıldırım bölümünde, 17 yaş genel kategorisinde Ediz Gürel, 15 yaş genel kategorisinde ise Yağız Kaan Erdoğmuş altın madalya alarak Dünya Yıldırım Şampiyonu oldular. 9 yaş kızlar kategorisinde Elif Eren, 11 yaş genel kategorisinde Ali Poyraz Uzdemir de bronz madalya kazandılar.

        - Dereceye giren sporcular

        9 yaş kategorisi genelde Marc Barcelo Melnyk 8 puanla birinci, Nurali Nurshin 7,5 puanla ikinci, Oleksandr Savchuk 6,5 puanla üçüncü, kızlarda Varvara Volkova 9 puanla birinci, Azaliya Balakanova 7 puanla ikinci, Elif Eren 6,5 puanla üçüncü sırada yer aldı.

        11 yaş kategorisi genelde Marc Llari 9 puanla birinci, Akhmediyar Sugraliyev 7 puanla ikinci, Ali Poyraz Uzdemir ise 7 puanla üçüncü, kızlarda Alisa Genrietta Yunker 7,5 puanla birinci, Zhansaya Sholpanbek 7 puanla ikinci, Husnorakhon Khusnitdinova 6,5 puanla üçüncü sırada tamamladı.

        13 yaş kategorisi genelde, Ramtin Kakavand 8 puanla birinci, Suleyman Akhmet 8 puanla ikinci, Makar Berdashkevich 7 puanla üçüncü, kızlarda Lazizabonu Komiljonova 8,5 puanla birinci, Kristina Zavivaeva 6,5 puanla ikinci, Mokhinur Xikmatkhonova 6,5 puanla üçüncü sırada yer aldı.

        15 yaş kategorisi genelde Yağız Kaan Erdoğmuş 8 puanla birinci, Nam Kiet Nguyen 7,5 puanla ikinci, Khumoyun Begmuratov 6,5 puanla üçüncü, kızlarda Rosha Akbari 7,5 puanla birinci, Asiya Assylkhan 7,5 puanla ikinci, Anja Beber 6,5 puanla üçüncü sırada yer aldı.

        17 yaş kategorisi genelde Ediz Gürel 8 puanla birinci,Filip Magold 6,5 puanla ikinci, Akbarali Abdukhakimov 6,5 puanla üçüncü, kızlarda Madinabonu Khalilova 8 puanla birinci, Binh Vy Nguyen 7 puanla ikinci, Evgeniia Satanovskaia 6 puanla üçüncü sırada şampiyonayı tamamladı.

