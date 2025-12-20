Dünya 9-17 Yaş Grupları Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası tamamlandı

Toplam 9 turun oynandığı yıldırım bölümünde, 17 yaş genel kategorisinde Ediz Gürel, 15 yaş genel kategorisinde ise Yağız Kaan Erdoğmuş altın madalya alarak Dünya Yıldırım Şampiyonu oldular. 9 yaş kızlar kategorisinde Elif Eren, 11 yaş genel kategorisinde Ali Poyraz Uzdemir de bronz madalya kazandılar.

Türkiye Satranç Federasyonu'ndan (TSF) yapılan açıklamaya göre Aksu ilçesindeki bir otelde düzenlenen şampiyonada, 34 ülkeden 312 sporcu yarıştı.

