Antalya'da iç kanama geçiren yaralı tilki kurtarıldı

Johnson 10 milyon sterlin için başbakanlık yarışından çekildi mi?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Serik ilçesinde yaralı bulunan tilki, tedavisinin ardından yaşam alanına bırakılmak üzere Doğa Kuruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilecek.

Karadayı Mahallesi'nde arazide yaralı bir tilkinin yerde yattığını fark eden duyarlı vatandaşlar durumu Serik Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye giden belediye ekibi, araç çarpması sonucu yaralandığı anlaşılan tilkiyi veteriner kliniğine götürdü.

Gözü ve ayağından yaralandığı ve iç kanama geçirdiği belirlenen tilkinin tedavisine başlandı.

Veteriner hekim Rıfat Çelik, 8-9 aylık dişi tilkinin ilk müdahalesini yaptıkları ve sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Hayvanın sol ayağında yumuşak doku zedelenmesi olduğunu belirten Çelik, "Çarpmanın etkisiyle sağ gözü basınçtan dolayı patlamış. Sağlam olan tek gözüyle yaşamını sürdürebilir." dedi.

Veteriner Faruk Oğan da zarar gören gözü ameliyatla alınacak tilkinin, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salınmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edileceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.