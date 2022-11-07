Muratpaşa'da eTwinning ödül töreni düzenlendi

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ANTALYA (AA) - Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce eTwinning faaliyetleri kapsamında 123 öğretmene ulusal ve Avrupa kalite etiketi, 53 okula ulusal ve Avrupa kalite levhası verildi.

Sabiha Gökçen Anaokulu'nda düzenlenen ödül törenine, Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Hoplar, okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı.

Programda, eTwinning faaliyetleri kapsamında başarılı projeler yürüten 123 öğretmene ulusal ve Avrupa kalite etiketi belgeleri, 53 okul yöneticisine de okullarına ait ulusal ve Avrupa kalite levhaları teslim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan, burada yaptığı konuşmada, projelere katkı sağlayan il ve ilçe koordinatörlerine, okul müdürlerine ve öğretmenlere teşekkür etti.

Antalya'nın eTwinning projelerinde oldukça aktif olduğunu vurgulayan Çalışkan, "Antalya'da geçen yıl Avrupa kalite etiketi yüzde 132, Ulusal kalite etiketi yüzde 253 arttı. Özellikle Muratpaşa ilçemizde görevli öğretmenlerimiz projelerde aktif rol alıyor. Veriler bizim ne kadar doğru yolda olduğumuzu, sizlerin de ne kadar gayretli ve fedakar olduğunuzu gösteriyor." diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hoplar da okul yöneticileri ve öğretmenleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Hoplar, eTwinning projelerinin öğrencilerin gelişimine büyük katkı sağladığını, projelere destek vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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