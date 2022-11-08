Organ bağışına dikkati çekmek için resim yarışması düzenlendi

ANTALYA (AA) - Antalya'da 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında resim yarışması düzenlendi.
Antalya İl Sağlık Müdürlüğünce, organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak için Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaokul öğrencileri arasında "Organ Bağışı Hayat Kurtarır" temalı yarışma organize edildi.
Resim yarışmasında Hüseyin Avni Çöllü Ortaokulu'ndan Sude Gül Daştan'ın çalışması birinci oldu.
Gülgün Nihat Ömür Ortaokulu'ndan Asu Ece Küstü ikinci, Arslanlar İmam Hatip Ortaokulu'ndan Esma Nur Özkaya üçüncü oldu.
İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Yavuz, derece giren resimlerin yer aldığı serginin açılışını gerçekleştirdi.
Başıbüyük, öğrencileri tebrik ederek, ödüllerini verdi.