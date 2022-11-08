Antalya'da bir oteli sahte belgelerle almaya çalıştıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde 15 milyon dolar değerindeki oteli sahte belgelerle sahibinden almaya çalıştıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Göynük Mahallesi'nde O.T'ye ait 15 milyon dolar değerindeki otelin sahte belgelerle işgal edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada, belirlenen 7 adrese düzenlenen operasyonda 1 ruhsatsız av tüfeği, 19 tabanca fişeği, cep telefonları ve çeşitli sahte dokümanlar ele geçirildi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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