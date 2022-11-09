Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye Çim Topu Şampiyonası tamamlandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen Türkiye Çim Topu Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Çim Topu Şampiyonası'nda 33 sporcu mücadele etti.

Erkeklerde ve kadınlarda tek ve çift maçlarının yanı sıra karışık üçlü takım mücadelesinde sporcular, dereceye girebilmek için mücadele etti.



Organizasyonun son gününde karışık üçlü takımlar yarışında ilk üç sıra şu şekilde oluştu:

1- Serkan Akar-Ersin Kösem-Pınar Kapısız

2- Özkan Akar-Huzeyfe Alptuğ Kınık-Büşranur Uzun

3- Zekeriya Aydoğan-Şeymanur Akman-Zafer Yaman

3- Alp Perviz Altay - Rabia Nur Uzunay - Nur Hatun Çavuş

Şampiyona, sporculara madalya ve kupalarının verilmesiyle tamamlandı.

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