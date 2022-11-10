Alanyaspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Biden'dan bu kez de 'Felluce' gafı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın Adana Demirspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdman pas ve taktik çalışmayla tamamlandı.

Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Çağdaş Altay yönetecek.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.