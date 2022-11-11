Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Kırbıyık Holding

Hakemler: Çağdaş Altay, Samet Çiçek, Ömer Tevfik Özkoç

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Fatih Aksoy, Balkovec, Leroy Fer, Umut Güneş, Yusuf Özdemir, Doumbia, Efecan Karaca, Oğuz Aydın, Ahmed Hassan

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Rodrigues, Rakitskyi (Dk. 37 Semih Güler), Samet Akaydın, Svensson, Ndiaye, Stambouli, Emre Akbaba, Belhanda, Akintola, Gulbrandsen

Kırmızı kart: Dk. 44 Belhanda (Adana Demirspor)

Sarı kart: Dk. 44 Rodrigues (Adana Demirspor),





ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasındaki Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

23. dakikada Adana Demirspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içinde topla buluşan Akintola'nın şutunda, top az farkla auta çıktı.

34. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Oğuz Aydın'ın ortasında Ahmed Hassan'n kafa vuruşunda, top kaleci Ertaç Özbir de kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

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