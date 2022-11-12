Serik'te bir apartmanın merdiven boşluğunda çıkan dumanlar paniğe neden oldu

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde 5 katlı bir apartmanın merdiven boşluğundan yükselen duman apartman sakinlerini telaşlandırdı.

Merkez Mahallesi Burmahancı Caddesi'nde 5 katlı bir apartmanın asansörünün elektrik tesisat aksamından bilinmeyen bir nedenle duman çıktı.



Dumanı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri apartmanı boşaltarak, asansör kısmında yükselen dumana müdahale etti.



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