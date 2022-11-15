Antalya'da kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da polis olduğunu söyleyerek bir kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Z.A.A.A'nın telefonda kendisini polis olarak tanıtan kişinin yönlendirmesiyle 30 gram altın, 8 bin dolar ve ziynet eşyası bulunan poşeti bir parktaki ağacın altına bıraktığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarının ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nin (KGYS) görüntülerini inceleyerek ekipleri, şüphelinin yabancı uyruklu A.E.Z. olduğunu tespit etti.
Yozgat'a kaçtığı tespit edilen zanlı, durumun bildirilmesi üzerine Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince otel odasında yakalandı.
Şüphelinin odasında yapılan aramada 3 bin dolar, 500 lira, bir miktar Irak dinarı, cep telefonu ve SIM kartları ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.