Antalya'da İnterpol tarafından aranan İtalyan uyuşturucu kaçakçılığı şüphelisi yakalandı

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ANTALYA (AA) - İnterpol tarafından aranan İtalyan uyuşturucu kaçakçılığı şüphelisi, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnterpol tarafından aranan uyuşturucu kaçakçılığı şüphelisi Luciano C'nin kentte olduğu bilgisini ulaştı.

Polis ekipleri, şüpheliyi saklandığı evde gözaltına aldı.

Üzerinde sahte kimlik bulunan şüpheli, emniyete götürüldü.





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