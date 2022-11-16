Antalya'da "Tazelenme Üniversitesi" öğrencileri ders başı yaptı

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ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi bünyesindeki "Tazelenme Üniversitesi" öğrencileri 2022-2023 akademik yılı açılış töreniyle ders başı yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün aktif ve sağlıklı yaşlanma perspektifiyle hayat boyu öğrenme kapsamında yürüttüğü temel çalışmalardan biri olan "60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi" Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü koordinesinde sürüyor.

Üniversitenin, Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAÇUMER) bünyesinde sosyal sorumluluk projesi olarak devam eden çalışmalar kapsamında, "60+ Tazelenme Üniversitesi" 2022-2023 akademik yılı açılış töreni düzenlendi.

Atatürk Konferans Salonunda düzenlenen törende konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, öğrenmenin yaşının olmadığını söyledi.

Büyüklerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Özkan, "Bu yıl 40'ıncı yılını kutlayan üniversitemizin sloganı 'Eğitimde ve Bilimde Öncü Üniversite' olmaktır. Bu sloganımızın içini dolduracak işler yapıyoruz. Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan hocamızın yürütücülüğünde hayata geçen Tazelenme Üniversitesi, kampüs sınırlarımızı aştı. Akdeniz Üniversitesinde doğan 60 yaş üstü vatandaşlarımızın kayıt yaptırdığı Tazelenme Üniversitemiz, Türkiye'ye model oldu. Ege'den Malatya'ya, Sivas'tan Anadolu'nun her yerine kadar ülke genelinde 10 farklı üniversitede bizi örnek alarak Tazelenme Üniversiteleri kuruldu." ifadelerini kullandı.

Tazelenme Üniversitesine yoğun ilgi olduğunu belirten Özkan, bu dönem 281 öğrencinin daha kayıt yaptırmasıyla 60 yaş üstü öğrenci sayılarının 885'e ulaştığını bildirdi.

- Yüksek lisans programı da olacak



Eğitim-öğretimin okul çağı gibi belli bir zaman dilimi içerisine hapsedilemeyeceğine işaret eden Özkan, şöyle konuştu:

"Yaşlı nüfusun üretkenliğini koruması, yani aktif yaşlanma için bu eğitimin yaşam boyu devam etmesi gerekiyor. Geçen yıl mezun olan 167 öğrencimiz şimdi de yüksek lisans programına hazırlanıyor. Yaşam süresi her geçen yıl uzuyor. 1950'lerde 50'nin altında olan ortalama hayat süresi, bugün 70'i aşıyor. Bu sayı gelişmiş ülkelerde 84'e kadar ulaşıyor. Bunun bir sonucu olarak dünya nüfusu, özellikle de gelişmiş ülkelerde hızla yaşlanıyor. Bu durum ülkemiz için de geçerli. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 65 yaş üstü nüfusumuz son 5 yılda yüzde 24 artarak 8 milyon 250 bine ulaştı. Yani günümüzde ülkemizde her 10 kişiden 1'ini yaşlılar oluşturuyor. Yaşlılarımız geçmiş ile gelecek arasındaki bağı kuran, değerlerimizi geleceğe aktaran, kültürümüzün taşıyıcısıdır."

- Kadınlar için tamirat, erkekler için örgü kursları da var

Özkan, Tazelenme Üniversitesinde kadınlara yönelik tamirat kursları, erkeklere yönelik ise yemek pişirme ve örgü kursları düzenleyerek biyoloji, felsefe, hukuk, psikoloji, arkeoloji ve tarih gibi farklı alanlarda eğitimler vererek seçenekler sunduklarını aktardı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Gerontoloji Bölümü, Gerontoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Tufan ise tazelenme ruhunun zorlukları azaltma, fırsatları çoğaltma anlamına geldiğini ifade etti.

Tufan, "Kişinin gelişimi her yaşta mümkündür, stresle başa çıkma ve gelişim süreçlerindeki sorunlar konusundan yardımcı oluyoruz. Tazelenme Üniversitesi devletimizin himayesi altına alınan ilk ve tek sosyal sorumluluk projesidir. Üniversitemizde 60 yaş ve üzeri yetişkinlerin ihtiyaçlarına cevap veren teorik ve pratik bilgi aktarımını yapılmakta." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Tazelenme Üniversitesine katkıda bulunanlara teşekkür belgeleri verildi.

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