Antalya'da inşaatın 4. katından düşen işçi öldü

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir inşaatın dördüncü katından düşen işçi yaşamını yitirdi.

Avsallar Mahallesi'ndeki bir inşaatın dördüncü katında dış cephe uygulaması yapan Mehmet Özer (45), dengesini kaybederek zemine düştü.

Ağır yaralanan Özer, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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