Antalya’da midibüsleri kaza yapan turistler başka araçla havalimanına götürüldü

ANTALYA (AA) - Antalya’nın Serik ilçesinde, bulundukları midibüsün karıştığı hasarlı kazadan yara almadan kurtulan 15 turist, başka bir araçla havalimanına ulaştırıldı.
Ramazan Özçalımlı'nın kullandığı 07 S 8991 plakalı tur midibüsü, ilçenin Akçaalan Mahallesi Sanayi Kavşağı'nda kontrolden çıkıp refüje vurdu.
Midibüsün hasar gördüğü kazada, araçta yolcu olarak bulunan Almanya uyruklu 15 turist ise yaralanmadı.
Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.
Midibüsün Alanya’dan aldığı 15 turisti Antalya Havalimanı'na götürdüğü öğrenildi.
Kaza sonrası turistler olay yerine çağrılan başka bir araçla havaalanına götürüldü.