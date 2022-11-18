En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından organize edilen ve destinasyon partneri Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansınca Antalya'da düzenlenen "UCI Nirvana Gran Fondo World Series" yarışması zamana karşı etabı sona erdi.

Aksu ilçesi Expo Yolu başlayan "zamana karşı" etabında 226 sporcu pedal çevirdi.

Sporcular, 20 kilometreyi en hızlı şekilde bitirmek için mücadele etti.

Etap sonucunda kadınlarda 16-18 yaş kategorisinde Anna Kolkova, 19-24 yaş kategorisinde Şeniz Pamuk, 35-39 yaş kategorisinde Buse Özlem, 40-44 yaş kategorisinde Lena Norenko, 45-49 yaş kategorisinde Raby Altmann, 50-54 yaş kategorisinde Victoria Collins, 55-59 yaş kategorisinde Caroline Trender, 60-64 yaş kategorisinde Pippa O'Brien, 65-69 yaş kategorisinde ise Deborah Sheridan birinci oldu.

Erkeklerde ise 16-18 yaş kategorisinde Mustafa Tarakçı, 19-34 yaş kategorisinde Eyüp Karagöbek, 35-39 yaş kategorisinde Sergei Serdiuk, 40-44 yaş kategorisinde Fatih Özgenlik, 45-49 yaş kategorisinde Grant Carruthers, 50-54 yaş kategorisinde Sergei Podstavlennikov, 55-59 yaş kategorisinde Gareth Williams, 60-64 yaş kategorisinde Jaroslaw Tarasinski, 65-69 yaş kategorisinde Willems Karel, 70-74 yaş kategorisinde Cihangir Çiçen, 75-79 yaş kategorisinde Paul Harley Durrant birinciliği elde etti.

Yarışlar, 20 Kasım'da tamamlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.