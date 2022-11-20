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Antalya'da 410 gram doğan Asya bebek inadına "yaşam" dedi

AA

Antalya'da 410 gram doğan Asya bebek inadına "yaşam" dedi

ANTALYA (AA) - SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da 23 haftalıkken 410 gram ağırlığında hayata gözlerini açtıktan sonra hastanede 120 günlük yaşam mücadelesini kazanan Selbi Asya bebek, 1,5 yaşına ulaştı.

Manavgat ilçesinde yaşayan İbrahim (27) ve Canan Bulut (26) çifti, gittikleri doktor kontrolünde bir bebeklerinin dünyaya geleceğini öğrenince büyük sevinç yaşadı.

Bulut çiftinin mutluluğu, bebeklerinin 23 haftalıkken 410 gram ağırlığında, 27 santimetre boyunda dünyaya gelmesiyle endişeli bir bekleyişe dönüştü.

Hayatta kalma ihtimali düşük görülen ve Selbi Asya adı verilen bebek, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

Uzm. Dr. İsmail Çetiner'in koordinesinde tedavisi yapılan, organ gelişimleri takip edilen Selbi Asya bebek, 120 gün sonra ağırlığı 1 kilo 800 grama boyu da 45 santimetreye ulaşınca, taburcu edildi.

Asya bebeği sağlıklı bir şekilde kucaklarına alan Bulut çifti, yaşamak için direnen bebekleriyle evlerine dönmenin mutluğunu yaşadı.

Evde de özenle bakılan Asya bebeğin 1,5 yaşında ağırlığı 6 kilo 700 grama, boyu da 72 santimetreye ulaştı.

Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi'ni Asya bebek ile ziyaret eden Bulut çifti, doktorlara teşekkür etti.

- "Kızım bir avuç büyüklüğündeydi"

Baba İbrahim Bulut, AA muhabirine, kızının 4 ay süren yaşam mücadelesinin kendileri için de çok zor geçtiğini söyledi.

Doktorlara minnettar olduklarını ifade eden Bulut, "Kızım bir avuç büyüklüğündeydi. 'Yaşayacak mı?' diye hep endişe içerisindeyken Allah bize kızımızı bağışladı. Bu süreçte anne ve babanın da moralli olması çok önemli. Doktorlarımız o anlamda da bize hep destek verdi." dedi.

Anne Canan Bulut da zorlu bir sürecin ardından kızını kucağına almanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Kızını uzun süre kuvözde izlemek zorunda kaldığını anlatan Bulut, "Hepsini atlattık. Manavgat'tan haftada bir kent merkezindeki hastaneye gelerek dondurulmuş anne sütü bıraktık. Artık çok mutluyuz. Kızımız da çok sağlıklı." ifadelerini kullandı.

- "400 gramlık bir bebeğe göre hiçbir nörolojik sorunu yok"

Uzm. Dr. İsmail Çetiner, Selbi Asya bebeğin, annesinin yüksek tansiyonuna bağlı olarak erken doğduğunu söyledi.

Türkiye'de bebeklerin yüzde 10'unun prematüre doğduğu bilgisini veren Çetiner, "Bu bebeklerin çoğunluğu sağlığına kavuşuyor. Asya bebek de kuvözde görülmeyecek kadar küçüktü. Kuvözde anne rahmini taklit ederek teknolojinin desteğiyle akciğer ve beynini koruyarak bugünlere geldik. 400 gramlık bir bebeğe göre hiçbir nörolojik sorunu yok. Anne sütü de bu dönemde çok önemli. Ailenin stres yönetimini de iyi yaptık, sütü azaltan kaygıları yok etmeye çalışarak, bebeğimizi sağlıklı bir şekilde taburcu etmiştik." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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