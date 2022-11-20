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ANTALYA (AA) - Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından organize edilen ve destinasyon partneri Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansınca Antalya'da ikincisi düzenlenen "UCI Nirvana Gran Fondo World Series" yarışması sona erdi.

35 ülkeden 1065 bisiklet sporcusunun katıldığı organizasyonun son günü, 98 kilometrelik "uzun parkur", 66 kilometrelik "kısa parkur" ve engelli sporcuların katıldığı 70 kilometrelik "paracycling" yarışlarına sahne oldu.

Uzun parkur yarışını yüzde 20'lik dilimde bitiren sporcular, İskoçya Glasgow'da düzenlenecek UCI Gran Fondo World Series 2023 Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Zamana karşı etabı 18 Kasım'da gerçekleştirilen organizasyonun genel klasmanında kadınlarda Byrne birinci, Yulia Polevaya ikinci, Victoria Collins üçüncü oldu.

Erkekler genel klasmanda da Gökhan Uzuntaş birinciliğe ulaştığı yarışı Kirill Krasavin ikinci, Eyüp Karagöbek üçüncü tamamladı.

Sınırları ortadan kaldıran "paracycling" etabında ise beş kategoride sekiz sporcu madalya kazandı.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ile diğer yetkililer verdi.

Nirvana Otellerinin Üst Yöneticisi (CEO) Korhan Alşan, UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya ödül töreninde, uluslararası yarışmaya ikinci kez ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya Organizasyonu Başkanı Necdet Alkandemir ise dünya şampiyonasını da kente getirmek istediklerini kaydetti.

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