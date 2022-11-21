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12. Türkiye Enerji Zirvesi başladı

AA

12. Türkiye Enerji Zirvesi başladı

ANTALYA (AA) - Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler, Türkiye'nin enerji dönüşümü ve emisyon azaltımına yönelik ara hedeflerini açıklaması gerektiğini belirterek, "Böylece dünyaya karşı sorumluluklarımızı yerine getireceğiz ve enerji dönüşümü ve arz güvenliği alanında yapılacak yatırımlar için de dünya şartlarında finansmana daha kolay ulaşabileceğiz." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının himayesinde, "Enerji ve Jeopolitik Özel" temasıyla düzenlenen 12. Türkiye Enerji Zirvesi başladı.

Zirvenin açılışında konuşan Zaimler, son dönemde maliyet ve arz güvenliği baskılarının devletlerin önceliklerini değiştirdiğini dile getirdi.

Türkiye için arz güvenliği açısından Karadeniz'deki gaz keşfinin kritik önemde olduğunu kaydeden Zaimler, yenilenebilir enerji ve verimlilik tarafında planlanan projelerin hayata geçirilmesi gerektiğine işaret etti.

Türkiye'nin enerji yoğunluğunun OECD ve Avrupa ülkelerinin üzerinde olduğunu dile getiren Zaimler, "Ekonomik büyüme modelimizin içine daha fazla teknoloji ve katma değeri koyarak alım gücümüzü de iyileştirebiliriz. Bilim, teknoloji ve dijitalleşmeyi araç olarak görmeliyiz. Yarattığımız katma değer ülkemizin ekonomik büyümesi için itici güç olacaktır." diye konuştu.

Zaimler, Paris Anlaşması'nın Türkiye'ye "eşit ama adil olmayan" 2053 taahhütlerini getirdiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Adil olmayan diyorum çünkü biz gelişmeye daha sonradan başlamış bir ülkeyiz ama bütün bunlara rağmen geçen haftaki iklim zirvesi COP27'de ulusal katkı beyanımızı açıkladık ve 2030 için emisyon azaltım oranımızı yüzde 41'e yükselttik. Dünya için sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Şimdi yapmamız gereken planlarımızı daha da netleştirip, ara hedeflerimizi açıklamak. Böylece dünyaya karşı sorumluluklarımızı yerine getireceğiz ve enerji dönüşümü ve arz güvenliği alanında yapılacak yatırımlar için de dünya şartlarında finansmana daha kolay ulaşabileceğiz."

- "Maliyetlerin azalması için Karadeniz'deki gaz keşfi çok önemli"

Zorlu Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Sinan Ak da elektrik fiyatlarının ABD ve Uzak Doğu'ya göre Türkiye ve Avrupa'da yüksek olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye olarak bu enerji maliyetlerini mutlaka ama mutlaka diğer rakip kıtalarla aynı seviyeye getirmemiz gerekiyor." dedi.

Bu kapsamda enerji üretiminde kömüre dönüldüğünü dile getiren Ak, "Maliyetlerimizi azaltmamız bakımından doğal gaz keşiflerimiz çok önemli. Bu keşfin bir an önce üretime dönüşmesini bekliyoruz. Bu, sanayimizin güçlü bir şekilde devam etmesi için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kadın istihdamı sektörün çehresini değiştirdi"

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk ise kadınların istihdamıyla birlikte sektörün çehresinin değiştiğini söyledi.

Bu kapsamda, OPET'in 80 ildeki akaryakıt istasyonlarında kadınların istihdam edildiğini belirten Öztürk, "Gelin ülkemize, doğamıza, tarihimize değer katan projeleri hep birlikte üretelim." ifadesini kullandı.

- "Enerji ve iklim krizinin çözümü temiz enerjide"

Ak Enerji Genel Müdürü Serhan Gencer ise savaş nedeniyle artan enerji arz güvenliği endişelerine işaret ederek, yüksek enerji fiyatlarının bir süre daha devam etmesinin beklendiğini aktardı.

Türkiye'nin enerji arz güvenliği riskini kontrol altına almış olmasına rağmen yüksek fiyatlardan etkilendiğini dile getiren Gencer, "Enerji krizi ilk etapta iklim krizini gölgede bırakmış gibi görünse de her iki krizin çözümü de aynı noktada, temiz enerjide." diye konuştu.

Gencer, Türkiye'nin yenilenebilir enerjide kapasitesini son yıllarda büyük ölçüde artırdığını belirterek, yenilebilir enerji kapasitesinin daha da artırılması ve depolama tesislerinin de yaygınlaştırılması çağrısında bulundu.

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