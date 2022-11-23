Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Bilal Şahin'in kullandığı 27 ADA 573 palakalı motosiklet, Ekmel Mahallesi D-400 kara yolunda Şevket S. idaresindeki 07 UZ 293 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Bilal Şahin ile hafif yaralanan otomobil sürücüsü Şevket S, sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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