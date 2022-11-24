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Antalya, "Coğrafi İşaretler Sempozyumu ve Sergisi"ne ev sahipliği yapıyor

AA

Antalya, "Coğrafi İşaretler Sempozyumu ve Sergisi"ne ev sahipliği yapıyor

ANTALYA (AA) - Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) öncülüğünde Antalya'da "Coğrafi İşaretler Sempozyumu ve Sergisi" düzenlendi.

Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO), Gürcistan Fikri Mülkiyet Merkezi ve Azerbaycan Fikri Mülkiyet Ajansı işbirliğiyle kentteki bir otelde düzenlenen sempozyuma birçok ülkeden temsilciler katıldı.

TÜRKPATENT Başkanı Cemil Başpınar, sempozyumun açılışında coğrafi işaretlerin önemine dikkati çekti.

Etkinlikte 10'dan fazla ülkeden katılımcının yer aldığını belirten Başpınar, "Gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde coğrafi işaret potansiyelini yukarıya taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

WIPO Geçiş İlkeleri ve Gelişmiş Ülkeler Bölümü Direktörü Prof. Dr. Habip Asan ise fikri mülkiyetin önemine değindi.

Kovid-19 salgını nedeniyle yatırımcıların paraya ulaşmasının daha da zorlaştığı bir süreç yaşandığını vurgulayan Asan, "Bu açıdan paranın yerini alabilecek fikri mülkiyetin şirketler için büyümede, ülkeler için de ekonomik kalkınmaya bir kaldıraç olarak kullanılmasının önemi artmış durumda." diye konuştu.

Açılışın ardından coğrafi işaret tescil belgesi takdim töreni gerçekleştirildi, Azerbaycan ile Türkiye'nin ortaklaşa düzenlediği coğrafi işaretli ürünlerin yer aldığı sergi gezildi.

Coğrafi işaret kavramının bilinirliğinin artırılması amacıyla düzenlenen sempozyumda, coğrafi işaretlerin etkin korunması, ticarileştirilmesi ve tesciliyle kalitesinin sürdürülebilirliği ele alınacak.

Sempozyum ve sergi yarın sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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