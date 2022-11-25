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Elmalı'da reklam direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA

Elmalı'da reklam direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Elmalı ilçesinde otomobilin reklam direğine çarpması sonucu sürücü yaralandı.

F.Y. idaresindeki 34 CDR 770 plakalı otomobil, hal kavşağındaki reklam direğine çarptı.

112 Acil Servis ekiplerince kazada yaralanan sürücü, Elmalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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