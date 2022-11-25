Elmalı'da reklam direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Black Friday: Büyük indirim ve alışveriş günü geleneği nasıl başladı?

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Elmalı ilçesinde otomobilin reklam direğine çarpması sonucu sürücü yaralandı.



F.Y. idaresindeki 34 CDR 770 plakalı otomobil, hal kavşağındaki reklam direğine çarptı.

112 Acil Servis ekiplerince kazada yaralanan sürücü, Elmalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.