Antalya DOB, "La Boheme" operasını sanatseverlerle buluşturacak

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin "La Boheme" operasının prömiyerini yarın sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, geçimlerini zorlukla sağlayan dört sanatçı arkadaşın, 1830'lu yılların Paris'indeki yaşamlarını, merkezine aşkı alarak anlatan eser, Yiğit Günsoy tarafından sahneye koyuluyor.

Eserde Antalya DOB orkestrasını şef İbrahim Yazıcı yönetirken, başkemancılığı Fahrettin Arda ve Demet Emen sezon boyunca dönüşümlü üstlenecek.

Opera eserinin dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Gülden Sayıl ve ışık tasarımı Mustafa Eski imzasını taşıyor.

Sahnede sanatçılara eşlik edecek Antalya Devlet Opera ve Balesi korosu, şef Mahir Seyrek, çocuk korosu ise Sinem Ulusoy tarafından çalıştırılıyor.

Dört perde olarak sahnelenecek eserde "Rodolfo"yu Burak Pektaş ve Göksay Yaran, "Mimi"yi Sevinç Bilgin, Nurdan Küçükekmekçi ve Sema Çavuşoğlu Suna, "Marcello"yu Umut Tarık Akça, Serhat Konukman ve Melih Tepretmez, "Musetta"yı Serap Demirhan Işık ve Meriç Karataş, "Colline"i Şafak Güç ve Engin Suna, "Schaunard"ı Ümit Burak Tekinay, Mehmet Ali Tutar ve Yusuf Yıldız, "Benoit"i Onur Alpaslan ve Baturalp Bilgili, "Alcindoro"yu Toygarhan Atuner ve Taner Ölçen, "Parpignol"ü Cüneyt Erdoğan ve Zafer İşgören, "Gümrük Çavuşu" rolünü Emre Aytekin ve Yalçın Ünsal sezon boyunca dönüşümlü olarak canlandıracak.

Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde 26 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de sahnelenecek konserin tekrarı 29 Kasım'da yapılacak.

Biletler, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra "www.biletinial.com" internet adresinden de temin edilebilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.