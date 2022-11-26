Demir Grup Sivasspor, Antalya'da kampa girdi

ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen arayı değerlendireceği Antalya kampı başladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki 22 kişilik futbolcu kadrosu, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde kampa girdi. Kırmızı-beyazlı futbolcular ilk olarak golf sahasında bir saat düz koşu yapıp, ardından kondisyon çalıştı.

Kampa milli takım hazırlık maçlarına giden ve izinli olan Aaron Appindangoye, Dimitrios Goutas, Max Gradel, Dia Saba, Emre Gökay, Baver Kuçkar ve Ahmet Musa katılmadı.

Kamp süresince günde 2 antrenmana çıkacak olan Demir Grup Sivasspor, 4 hazırlık maçı oynayacak.





- Çalımbay: "Ligde istediğimiz yerde değiliz"





Teknik direktör Rıza Çalımbay, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu kampın kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.

Birçok kulvarda mücadele edeceklerini aktaran Çalımbay, "Burada eksiklerimizi gidermemiz gerekiyor. Ligde istediğimiz yerde değiliz. Lige yeniden başlıyormuş gibi hazırlanmamız lazım. Eksiklerimiz var. Özellikle bundan önce oynadığımız maçlarda hatalarımız var. Onları düzeltmek için iyi bir zaman oldu. Zamanı çok iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Kamp boyunca 4 hazırlık maçı programladıklarını dile getiren Çalımbay, bu karşılaşmalarda tüm oyuncuları oynatacağını kaydetti.

Transfer çalışmalarının da olacağını ifade eden Çalımbay, lige odaklandıklarını ve 3'ü deplasmanda, biri kendi sahalarında oynayacakları karşılaşmalardan iyi bir sonuçla çıkmak istediklerini bildirdi.

Çalımbay, 2022 FIFA Dünya Kupası ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Dünya Kupası'nı Spor Toto Süper Lig'e benzettiğini söyleyen Çalımbay, "Kimin yeneceği belli olmuyor. Herkesin çok şey beklediği takımlar, istedikleri şeyleri alamadılar. Kupanın daha başı olduğumuz için bir şey söylenemez ama Fransa, İspanya, Belçika ve başka takımlar olsun çok iyi çıkışları var. Disiplinli oynayan takımlar var." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, Dünya Kupası'nın ilk defa bu aylarda oynandığını ve bu nedenle herkesin tam anlamıyla odaklanamadığını sözlerine ekledi.





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