Hull City Futbol Takımı kamp için Antalya'da

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ANTALYA (AA) - İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Dünya Kupası arasında kamp yapmak üzere Antalya'ya geldi.

Takımın seyahat sponsoru Corendon Airlines'in kulübün renkleri ve logosuyla özel tasarladığı uçakla Hull'den Antalya'ya gelen kafile, havalimanından çıktıktan sonra Belek Turizm Merkezi’nde konaklayacağı otele hareket etti.

Kafilede yer almayan Hull City’nin Türk oyuncularından Doğukan Sinik’in, kampa memleketi Antalya’dan dahil olacağı öğrenildi.

İngiltere ekibinin 4 Aralık'a kadar Antalya kampında iki hazırlık maçı oynamayı planlandığı belirtildi.

Öte yandan, Hull Cityli 320 taraftar da ayrı uçakla takımlarını desteklemek için Antalya'ya ulaştı.

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