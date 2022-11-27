Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası sona erdi

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ANTALYA (AA) - Uluslararası Amatör Muaythai Federasyonu (IFMA) ve Avrupa Muaythai Federasyonunun (EMF) faaliyet programlarında yer alan Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası tamamlandı.

Türkiye Muaythai Federasyonunun ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda büyük kadınlar ve erkekler, 23 yaş altı, ümitler, gençler ve çocuklar kategorilerinde düzenlenen ve 23 Kasım'da başlayan organizasyonun son gününde final mücadeleleri yapıldı.

Türkiye Muaythai Milli Takımı, büyükler kategorisinde 60 puanla birinciliği elde etti. Fas takımı 39 puanla ikinci, İran takımı ise 21 puanla üçüncü oldu.

Gençler ve çocuklar kategorilerinde ise 289 puanla Türkiye birincilik, 54 puanla Kazakistan ikincilik, 50 puan ile İran üçüncülük kupasını kazandı.

Büyüklerde "en centilmen takım" ödülü Fransa'ya, gençlerde "en centilmen takım" ödülü Estonya'ya, büyüklerde "en teknik sporcu" ödülü Türkiye'den Erivan Barut ve Polonyalı Bartos Kotas'a, gençlerde "en teknik sporcu" ödülü Kazakistanlı Baktiyar Narmanou ve İrlandalı Cloe Black'a, "en iyi wai kru ödülü" ise Filistinli sporcu Hamza Sabra'ya verildi.

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, yaptığı açıklamada, "Sporcularımız uluslararası platformda yine kalitesini ve başarısını gösterdi. Organizasyonu, organizasyon ülkesine yakışır şekilde bitirdik. Katılan ve emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Madalya alan tüm sporcularımızı kutluyor, antrenörlerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Akdeniz Muaythai Birliği Genel Sekreteri, EMF İcra Kurulu Başkanı da olan Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na da ayrıca teşekkür ettiğini belirtti.

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