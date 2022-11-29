Antalya'da "dur" ihtarına uymayan şüphelilerin açtığı ateş sonucu 2 polis yaralandı

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok eden mucize bitki

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilden açılan ateş sonucu 2 polis yaralandı. Çıkan çatışmada bir şüpheli öldü, 3 zanlı gözaltına alındı.

Sanayi Mahallesi Sanayi Sitesi 2009 Sokak'ta devriye gezen polis ekipleri, şüpheli gördükleri bir otomobili durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan araçtan ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 2 polis yaralandı.

Çıkan çatışmada bir şüpheli hayatını kaybetti, 3 zanlı gözaltına alındı.

Yaralı polisler, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.