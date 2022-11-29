Antalya'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hasan C.U. yönetimindeki 34 MEN 97 plakalı lüks otomobil ile Hüseyin U. yönetimindeki 07 AVA 074 plakalı otomobil önce cadde üzerinde çarpıştı. Daha sonra sürücülerinin kontrolünden çıkan otomobiller refüje çıkarak ağaçlara çarptı.



Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.



İhbarın ardından kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da yardımıyla araçlarından çıkarılan 2 yaralı, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polisin kaza ile ilgili incelemesi devam ediyor.



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