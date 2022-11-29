BAKA, 60 milyon lira faizsiz kredi desteği sunulan 2 programı başlattı

ANTALYA (AA) - Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), 60 milyon lira faizsiz kredi imkanı sağlanan İmalat Sanayi Destek Programı (Mikro ve Küçük İşletmeler) ile Ekoturizmin Geliştirilmesi Destek Programını başlattı.

BAKA'dan yapılan açıklamaya göre, Antalya Ticaret ve Sanayi Odasında (ATSO) "2022 Yılı Faizsiz Kredi Destek Programları Antalya Lansman ve Eğitim Toplantısı" düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Valisi ve BAKA Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Yazıcı, bölgeyi planlamaya ve kalkındırmaya gayret ettiklerini ifade etti.

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan çeşitli yatırımlar için destekler sunduklarını belirten Yazıcı, "Bu desteklerden biri de tanıtımı yapılan 60 milyon liralık faizsiz kredi destekleridir. Her iki programımız için üç şehrimizden de çok sayıda başvuru bekliyoruz." ifadesini kullandı.

BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler de İmalat Sanayi Destek Programı (Mikro ve Küçük İşletmeler) ile Ekoturizmin Geliştirilmesi Destek Programını başlatarak, toplam 60 milyon lira faizsiz kredi desteği sağlanacağını hatırlattı.

Sınırlı kaynakları mümkün olduğu kadar odaklı hale getirerek, bölge ekonomisine katkı sunmaya çalıştıklarını aktaran Güler, şunları kaydetti:

"Sahada 63 projemiz devam ediyor, 120 milyon lira yatırımı finanse ediyoruz. Ajans projelerimiz bir yandan çok çeşitli sektörlere bir yandan da çok sayıda yerleşimi kapsayan bir mekansal dağılıma sahip. Bu bağlamda BAKA olarak üç temel noktaya odaklandık. Biri tıbbi ve aromatik bitkilerin katma değerinin artırılması, ikincisi ekoturizm faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve bölge olarak öncü olduğumuz turizm sektöründe yenilikçi faaliyetlerin bölgemize entegre edilmesi, üçüncüsü ise girişimciliğin teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılmasıdır."

Projelerin öneminden bahseden Güler, "İki programla işletmelerimizin üretim, tasarım ve pazarlama kapasitelerini artırmayı, kıyı şeridine yayılan turizm faaliyetlerini iç kesimlere doğru yaygınlaştırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

ATSO Başkanı Ali Bahar ise Antalya'nın tarım, turizm ve sanayisiyle öne çıktığını bildirdi.

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