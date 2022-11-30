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ANTALYA (AA) - Antalya'da 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.29'da merkez üssü Döşemealtı ilçesi olan 3,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Depremin 5,34 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Deprem il merkezi ile yakın ilçelerde hissedildi.

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