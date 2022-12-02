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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk ve Rus turizmciler golf turnuvasında buluştu

AA

Türk ve Rus turizmciler golf turnuvasında buluştu

ANTALYA (AA) - Golf Mad tarafından Antalya'da düzenlenen "Business Club Ryder Cup Türkiye ve Rusya" golf turnuvası başladı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Cullinan Link Golf Kulübü sahasında gerçekleştirilen turnuvaya, Türkiye Golf Federasyonu Asbaşkanı Mehmet Dora, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Ramazan Üçdan ile Andrey Kozlov, Valery Zabrodin ve İgor Khripkov'un aralarında bulunduğu 12 Türk ve 12 Rus turizmci iş insanı katılıyor.

Golf Mad Türkiye Direktörü Bekir Kara, yaptığı açıklamada, Türk ve Rus iş insanlarını Antalya'da buluşturduklarını söyledi.

Turnuvanın turizm açısından önemli olduğunu vurgulayan Kara, burada iş görüşmeleri de yapılacağını belirtti.

Turnuva, yarın düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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