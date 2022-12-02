Ukrayna Büyükelçisi Bodnar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'i ziyaret etti:

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ANTALYA (AA) - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Böcek, Bodnar, Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov ve beraberindeki heyeti makamında kabul ederek, bir süre görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Böcek, kentte yaşayan yerleşik Ukraynalıların Antalya'ya entegre olmalarının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Savaş nedeniyle evlerinden, yurtlarından olan Ukraynalılar adına üzüldüğünü bildiren Böcek, barış ve kardeşlik içinde yaşamının önemini vurguladı.

Büyükelçi Bodnar da Ukrayna-Rusya savaşı başladıktan sonra çok sayıda Ukraynalının Antalya'ya geldiğini hatırlattı.

Ukraynalıların Antalya'da bulunmaktan mutlu olduğunu aktaran Bodnar, "Çok sayıda çocuğumuz Antalya'da yaşıyor, burada olmaktan çok mutlular. Türkiye'ye, Antalya'ya ve Büyükşehir Belediyesine desteği için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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