DSP'li Kemer Belediye Meclis Üyesi Aka silahlı saldırıda yaralandı

SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'da, Kemer Belediyesinin DSP'li meclis üyesi İsmail Aka, evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.



Kemer ilçesi Kuzdere Mahallesi'ndeki evinin önünde bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Aka, diz kapağından yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Aka, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Polis, saldırı sonrası kaçan kişiyi yakalamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.