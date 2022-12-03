Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik ve personeli kahvaltıda bir araya geldi

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ANTALYA (AA) - Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik ve eşi 3 Aralık Dünya Engeliler Günü'nde özel gereksinimli aile bireylerine sahip teşkilat mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.



Çevik, Polis Atlı Birlik Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programda ailelerle tek tek sohbet ederek sorunlarını dinledi.



Program, çocuklar için düzenlenen çeşitli etkinliklerle son buldu.





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