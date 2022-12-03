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Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası

AA

Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası

Salon: Antalya

Hakemler: Ivo Basnjak, Josip Maric (Bosna Hersek)

Konyaaltı Belediyespor: Premovic 9, Yasemin Şahin 4, Alena Ikhneva 4, Elif Sıla Aydın 4, Döne Gül Bozdoğan 3, Janesko 2, Sannikova 2, Gakidova 1, Bilgenur Öztürk 1, Cansu Akalın, Sinem Vatan, Ceylan Aydemir, Eda Nur Çetin

Galychanka: Dmytryshyn 8, Konovalova 6, Markevych 4, Melekestseva 3, Kozak 2, Diachenko 1, Prokopiak 1, Poliak 1, Holinska, Martyniuk, Slobodian, Sorokina

Devre: 14-10

İki dakika cezası alanlar: Premovic, Yasemin Şahin, Sannikova, Gakidova (Konyaaltı Belediyespor), Konovalova, Markevych, Prokopiak, Holinska, Slobodian (Galychanka)


ANTALYA (AA) - Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında konuk ettiği Ukrayna temsilcisi Galychanka'yı 30-26 mağlup etti.

Karşılaşmanın rövanşı yine Antalya'da yarın saat 16.00'da oynanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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