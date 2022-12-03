Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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Salon: Antalya

Hakemler: Ivo Basnjak, Josip Maric (Bosna Hersek)

Konyaaltı Belediyespor: Premovic 9, Yasemin Şahin 4, Alena Ikhneva 4, Elif Sıla Aydın 4, Döne Gül Bozdoğan 3, Janesko 2, Sannikova 2, Gakidova 1, Bilgenur Öztürk 1, Cansu Akalın, Sinem Vatan, Ceylan Aydemir, Eda Nur Çetin



Galychanka: Dmytryshyn 8, Konovalova 6, Markevych 4, Melekestseva 3, Kozak 2, Diachenko 1, Prokopiak 1, Poliak 1, Holinska, Martyniuk, Slobodian, Sorokina

Devre: 14-10

İki dakika cezası alanlar: Premovic, Yasemin Şahin, Sannikova, Gakidova (Konyaaltı Belediyespor), Konovalova, Markevych, Prokopiak, Holinska, Slobodian (Galychanka)







ANTALYA (AA) - Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında konuk ettiği Ukrayna temsilcisi Galychanka'yı 30-26 mağlup etti.



Karşılaşmanın rövanşı yine Antalya'da yarın saat 16.00'da oynanacak.



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