Ayak Tenisi Dünya Festivali, Alanya'da sona erdi

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ANTALYA (AA) - Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu ve Türkiye Ayak Tenisi Federasyonunun düzenlediği "Ayak Tenisi Dünya Festivali" sona erdi.



Atatürk Spor Salonu'nda 4 gün süren festivalde 12 ülkeden 250 sporcu mücadele etti.

Festivalde erkeklerde tekler ve çiftler kategorisinde birinciliği Romanya, ikinciliği Moldova ve üçüncülüğü Fransa elde etti. 3'lüde ise Romanya birinci, Fransa ikinci ve Moldova üçüncü oldu.

Kadınlarda teklerde Romanya birinci, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ikinci ve Macaristan üçüncü sırada yer aldı. Çiftlerde Romanya birinciliği, Danimarka ikinciliği, Irak üçüncülüğü, 3'lüde ise Romanya birinciliği, Irak ikinciliği ve Danimarka üçüncülüğü kazandı.

Karışık kategorisinde ikililerde birinci Romanya, ikinci Fransa, üçüncü Danimarka, 3'lüde birinci Romanya, ikinci Moldova, üçüncü Irak oldu.

21 yaş altı karışık kategorisinde çiftlerde ve 3'lüde Romanya birinciliği, Irak ikinciliği ve Danimarka üçüncülüğü elde etti.

Gençler kategorisinde teklerde birinci Romanya, ikinci Moldova, üçüncü Macaristan, çiftlerde birinci Moldova, ikinci Romanya, üçüncü Irak, 3'lüde ise birinci Romanya, ikinci Macaristan, üçüncü Moldova oldu.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını federasyon yetkilileri verdi.

Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Sunkur, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ayak Tenisi Dünya Festivali'ni Alanya'da gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Hatasız, kazasız ve güzel bir organizasyon düzenlemekten dolayı gurur duyduklarını belirten Sunkur, "Ayak tenisi, ülkemizde ve dünyada hızlı gelişen bir branş. Daha önce Avrupa Şampiyonası'nı Alanya'da yaptık. Şimdi de Dünya Şampiyonası'nı yapıyoruz. İleriki günlerde daha iyi bir şekilde yapacağız. Biz 80 milyonluk ülkeden iyi sporcular bularak dünya arenasında da hak ettiğimiz noktaya gelmek istiyoruz. Ülkemizde büyük bir potansiyel var ve biz bunu kullanmak istiyoruz." diye konuştu.

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