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Giresunsporlu futbolcu Rahmetullah Berişbek, Süper Lig'in ikinci yarısına ümitle bakıyor:

AA

Giresunsporlu futbolcu Rahmetullah Berişbek, Süper Lig'in ikinci yarısına ümitle bakıyor:

ANTALYA (AA) - SÜHA GÜR - Bitexen Giresunspor'un genç oyuncusu Rahmetullah Berişbek, çıkışlarını sürdüreceklerini söyledi.

Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını Antalya'da gerçekleştirilen kampla sürdüren yeşil-beyazlıların 23 yaşındaki oyuncusu, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Rahmetullah, aradan önce ligde oynadıkları son 2 karşılaşmada İstanbulspor'u sahalarında 3-2, Fenerbahçe'yi ise deplasmanda 2-1 yenerek 6 puan topladıklarını hatırlatıp, lige kaldıkları yerden devam edeceğini belirtti.

Takımda aile havası oluştuğunu ve çok iyi bir hazırlık süreci yaşandığını anlatan Rahmetullah, "Kulübümüzün sıkıntılarının hep birlikte üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Şu anda da takımdaki arkadaşlarımın hepsi oynayacağımız kupa ve lig maçlarına odaklanmış durumda. Ortamımız çok iyi, her şeyden memnunuz." ifadelerini kullandı.

Milli takım arasında da kampa gittiklerini ve oradan sonra çıkış yakaladıklarını hatırlatan orta saha oyuncusu, şöyle devam etti:

"Milli aradan sonra İstanbulspor ve Fenerbahçe'yi yendik. İnşallah bu kamptan sonra da çıkışımızı devam ettireceğiz. Lige iyi başladık. Adana Demirspor maçında gayet iyi oynadık. Fatih Karagümrük ve Alanyaspor müsabakalarında puanları bıraktığımızı düşünüyorum. Futbolda kopukluklar olabiliyor. Daha sonra toparlanmamız çabuk oldu. Fenerbahçe galibiyeti bizi gerçekten çok iyi motive etti ama araya girdik. İnşallah bunun devamını getirmek istiyoruz."


- "Herkesi yanılttığımızı düşünüyoruz"


Rahmetullah Berişbek, ligin geride kalan bölümünde topladıkları puanlarla başarılı bir görüntü ortaya koyduklarını dile getirdi.

Dünya Kupası arasına 15 puanla 12. sırada giren Giresunspor'a sezon başında kimsenin şans vermediğini vurgulayan Rahmetullah, "Sezon başına baktığınız zaman kimse Giresunspor'un bu kadar puan toplayabileceğini düşünmüyordu ama biz herkesi yanılttık. İnşallah bunun devamı gelir ve sezon sonu mutlu bir şekilde ligde üst sıralarda oluruz." diye konuştu.

Kariyeri boyunca Gençlerbirliği'nde forma giyen ve ilk kez Ankara temsilcisi dışında bir takımda boy gösteren Rahmetullah, uyum sürecine ilişkin, "Gerçekten ilk başta zorlandım ama burada Hayrullah abi ve Sergen abi var. İki senedir buradaydılar. Onlar yardımcı oldu diyebilirim. Onlarla iyi kaynaştığımızı düşünüyorum ama gerçekten zor oldu. Gençlerbirliği'nde başarılı çıkış yakalamak isterdim ama olmadı. Bu seneye iyi başladığımı düşünüyorum. Bu sene burada çıkış yapacağıma inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.


- "Milli takıma gideceğimi düşünüyorum"


Rahmetullah, bu sene Giresunspor'u ligde tutacaklarına ve seneye milli takıma gideceğine inandığını aktardı.

Teknik direktör Hakan Keleş'in kendilerine her zaman destek olduğunu anlatan genç orta saha, bu sezon sonradan oyuna girerek verdiği katkıya ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"Hakan Hoca her zaman bize destek oluyor. O yüzden oynayan oynamayan tüm oyuncular her zaman hazır bir şekilde bekliyor. Formanın geleceğini düşünüyorum. O yüzden sahada kendimi göstermeye çalışıyorum. Milli takım hedefim gerçekten var ama öncelikle burada ligde kalmak istiyoruz. Seneye de milli takıma gideceğimi düşünüyorum."

Rahmetullah, Giresunspor'un genç bir ekip oluşturduğunu ve orta vadede daha büyük hedeflere koşacaklarına inandığını sözlerine ekledi.


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