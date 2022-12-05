Milletvekili Çokal, evleri teslim edilen yangınzedeleri ziyaret etti

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ANTALYA (AA) - AK Parti Antalya Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal, geçen yıl yaşanan yangın felaketinden sonra Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılan 297 konutun hak sahiplerine ziyarette bulundu.

Milletvekili Çokal yaptığı açıklamada, devletin tüm afetlerde olduğu gibi yangın mağduru vatandaşların yanında olduğunu ve bir yıl gibi kısa sürede evlerinin yapılıp teslime dildiğini belirterek, "Bütün Türkiye’nin birlik olması, devletimizin yanımızda olduğunu görmek ve bilmek bu acıdan güçlenerek çıkmamızı da sağladı." dedi.

Türkiye’nin dört bir tarafından Manavgat’ta yangın mağdurlarına yardımlar sağlandığını dile getiren Çokal, şunları ifade etti:



"Manavgatlı hemşerilerim adına, bu zor süreçte bizleri yalnız bırakmayan güzel ülkemizin dört bir yanındaki tüm vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Cumhuriyet tarihimizin en büyük yangınında hayatını kaybeden orman işçilerimizi ve hemşerilerimizi de bir kez daha rahmetle anıyorum. Antalya’mız bizim çocukluğumuz, gençliğimiz, bu günümüz ve geleceğimizdir. Büyük yangının başladığı andan itibaren devletin tüm imkanlarını seferber eden başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum olmak üzere devletimizin ilgili birimlerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."



Çokal, bu konuyla ilgili sosyal medya hesabından ise "Teslim ettiğimiz evleri sahipleriyle gezdik. Bu yeni evler aynı zamanda yaptığı işlerle konuşan partimizin, konuşmaktan başka icraatı olmayanlara da bir cevabıdır." paylaşımında bulundu.

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