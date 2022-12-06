Ümraniyespor'da hazırlıklar sürüyor

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ANTALYA (AA) - HangiKredi Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig'de ikinci bölümün hazırlıklarına devam etti.

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Bölgesi'nde kampa giren kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde çalıştı.



Isınma hareketleriyle başlayan akşam antrenmanında futbolcular, güç ve dayanıklılık ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi. Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.

Pas çalışması sırasında Recep Uçar, futbolcularını sık sık tempolu pas yapmaları konusunda uyardı. Kaleciler ise taktik antrenman öncesine kadar takımdan ayrı yan ve duran top çalıştı.

Ümraniyespor, hazırlıklarına yarın Letonya temsilcisi Liepaja ile yapacağı maçla devam edecek.

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