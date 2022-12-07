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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep FK oyuncusu Furkan Soyalp, hem lig hem kupada başarıya odaklandı

AA

Gaziantep FK oyuncusu Furkan Soyalp, hem lig hem kupada başarıya odaklandı

ANTALYA (AA) - SÜHA GÜR - Gaziantep FK'nin 27 yaşındaki oyuncusu Furkan Soyalp, ligi ilk 8 içinde bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Orta saha oyuncusu, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını sürdürdükleri Antalya'daki kampta, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Gerçekleştirdikleri çalışmaların sezonun geri kalanındaki performans verilerini belirleyeceğine işaret eden Furkan, "Futbolcular için hazırlık kampları genelde zor geçiyor. Kondisyon olarak zorlanmamız gerekiyor. Bunu, kendimiz için ileriye dönük bir yatırım olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de çok kaliteli takımlar ve oyuncular bulunduğunu anlatan başarılı oyuncu, "Objektif olmak gerekirse şu anda hedeflediğimiz noktanın altındayız. Daha yukarıları, ilk 5 ya da ilk 8'leri hedefliyorduk. Ligimizdeki kulüplerin kalitesi belli ama biz mücadele gücümüzle ilk 8'in içinde olmayı hedeflemiştik. Sadece bunu dile getirmiyorduk, daha da iyisi olabilirdi." diye konuştu.

Gaziantep FK'nin lige çıktığından beri üst sıralarda yer aldığını hatırlatan Furkan, şöyle devam etti:

"Takım olarak yine kulübümüzün aynı yerlerde olmasını istiyoruz. Misyonumuz bu yöndeydi. Gerçekçi adımlarla, objektif olarak ilerleyip daha sakin ve geleceğe yönelik planlarla hedef belirlemek istiyoruz. Biz eforu sonuna kadar sarf edip takım olarak güzel mücadeleyle beraber ilk 8'de olmak istiyoruz."


- "Skora yansıtamadığımız maçlar oldu"

Furkan Soyalp, iyi oynadıkları bazı maçlardan istedikleri sonuçları alamadıklarını dile getirdi.

Lige çok iyi başladıklarını ancak sonrasında aynı çıkışı sürdüremediklerini anlatan 27 yaşındaki orta saha, "İlk 4 haftada puan cetvelinde ilk iki sıraya kadar yükseldik. Sonrasında yine iyi oynadığımız ama skora yansıtamadığımız maçlar oldu. Galatasaray ve Trabzonspor maçları gibi son dakika yediğimiz goller canımızı yaktı. Son dakika gollerinin şöyle bir handikabı var. Sadece puan kaybetmiyorsunuz, bir de ekstra öz güven kaybediyorsunuz. Takım olarak motivasyon kaybı oluyor. Emeğinizin, bütün çabanızın son dakikada yok oluşu sizi sadece puan olarak değil motivasyon olarak da yıkıyor. Tekrar toparlanmaya başladığımızı düşünüyorum. Gene kötü durumda değiliz. Daha iyi olmalıyız ve olacağız da." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Kupası'nın ilk kez kışın oynanması nedeniyle bilinmezliklerle dolu bir sezon yaşayacaklarını düşündüğünü ifade eden Furkan, aranın kendilerine iyi gelip gelmeyeceğini önlerindeki sürece bakarak göreceklerini belirtti.


- "Performansımın artmasında baba olmanın kesinlikle etkisi var"

Furkan Soyalp, son 2 sezonda artan performansına ilişkin açıklamada bulundu.

Aranın ardından hem lig hem de Türkiye Kupası mücadelesi nedeniyle sıkı bir döneme gireceklerinin altını çizen Furkan, "Daha çok süre almanın bana iyi geldiğini düşünüyorum. Saha içinde daha çok süre aldığın zaman hem tecrübe olarak hem de sahadaki kararlarınla daha efektif olunduğunu düşünüyorum. Son 2 yılda bunun bana çok şey kattığını düşünüyorum. Daha çok dakika almak beni sahada daha rahat hissettirdi. Rahat seçimler yaptım ve bu sayısal olarak gole, asiste ve arkadaşlarım için kaptığım toplara dönüştü. Bu yıl biraz daha o yönde evrilmeye çalışıyorum. Daha çok rakip sahada top kapmaya, hücumun defansında olmaya başladım. Bu konuda kendimi eğitmeye, geliştirmeye çalışıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Yakın zamanda baba olan Furkan, bu durumun kendisine ekstra motivasyon sağladığını da dile getirerek, şunları aktardı:

"Performansımın artmasında baba olmanın kesinlikle etkisi var. Evladınızın resmine bakarak sahaya çıkmak size çok güzel motivasyon sağlıyor ama ekstra sorumlulukta veriyor. Hayatınızda bekarken yalnızsınız, evliyken 2 kişisiniz ama çocuk olunca ekstra bir sorumluluk. Bu sorumluluk için ekstra çaba sarf etmeniz gerekiyor. Baba olanlar beni anlıyordur. Artık sadece kendi geleceğimi değil, çocuğumun geleceğini de düşünüyorum. O yüzden bana ekstra motive veriyor. Önümdeki futbol hayatım boyunca onun için daha fazla çaba sarf edeceğim."


- "Beşiktaş maçı çok zor ve güzel olacak"

Furkan Soyalp, aranın ardından ligde oynayacakları Beşiktaş maçının zorlu ve güzel olacağını ifade etti.

İlk maçlarına kupada çıkacaklarını ve iyi başlamanın kendileri için önemli olduğunu vurgulayan 27 yaşındaki oyuncu, "Kupa maçımız var ve başlangıç çok önemli. Beşiktaş maçı içerde. O da çok zor ve güzel bir maç olacak. Taraftarımız ve şehir, maçı özlemiş olacak. Biz de inşallah kupadan aldığımız galibiyetle o maça motive çıkacağız. Öncelik olarak kupa maçında ilerleyeceğiz. Hedefimiz kupada da ilerlemek. İki kulvarda beraber gitmek istiyoruz ama içerdeki Beşiktaş maçı bizim için çok önemli olacak. Hem bizim ikinci yarıdaki ivmemizi belirleyecek hem de takıma çok güzel bir öz güven olacak. Bizim için çok önemli maç." şeklinde konuştu.

Gol sevinçlerinde kafasını işaret etmesinin hikayesini de anlatan Furkan, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarım sosyal hayatımda bana böyle naçizane söylüyorum zeki olduğumu beyan ederler. Böyle zaman zaman beyin emojisini layık görürler. Kafa golleri oluyor, daha önce planlanmış bir gol oluyor veya düşündüren bir gol oluyor. Öyle olunca kafamızı kullandık tarzı bir şey oldu. Bana yakıştı, hoşuma da gitti. Benimle özdeştiğini düşünüyorum. Arkadaşlar bana uygun gördüğü için yapıyorum."


- "Ay yıldızlı forma kutsal, farklı bir mertebe"

Furkan Soyalp, milli takım hayalinin bulunduğunu ve bunun için çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Ay yıldızlı formayı alt yaş gruplarında giyen Furkan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Babamın hala telefon resminde, milli takımdayken çekilen fotoğrafımız var. Ay yıldızlı forma kutsal, farklı bir mertebe. İnşallah bir gün oraya erişirim. Ülkemiz için ter dökeriz. A Milli Takım forması kutsal. Bir gün orada ülkem için mücadele etmek hayalim. Umarım gerçekleşir, bunun için sonuna kadar çalışmaya devam edeceğim."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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