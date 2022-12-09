Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli E.Ş'nin il dışından yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Hatay'dan gelen şüphelinin aracı, kent girişinde durduruldu. Durdurulan araçta narkotik köpeğinin de yardımıyla yapılan aramada 3 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli E.Ş. işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.





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