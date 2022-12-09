Antalya'da Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki politikaları protesto edildi

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ANTALYA (AA) - Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki politikaları, Antalya'da protesto edildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı temsilcileri, cuma namazı sonrası Kepez Sultan Mehmet Çelebi Camisi avlusunda bir araya geldi.

Grup üyeleri adına açıklama yapan Genç İHH Üniversite Sorumlusu Ali Atan, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 2016'dan bu yana 1 ila 3 milyon Uygur'un, hürriyetinden yoksun bırakıldığını savundu.

Uygurların, en temel insani haklarının ellerinden alındığını ve kitlesel bir cezalandırma ile karşı karşıya bulunduğunu ileri süren Atan, "Çin'in uyguladığı terörle savaş ve güvenlik merkezli politikaları, Uygur toplumunu kültürel kimliklerinden, dini inançlarından sıyrılmış ve terbiye edilmiş makul vatandaşlar haline getirecek kitlesel bir sosyal mühendislik projesi olarak görülmelidir. Bugün geldiğimiz noktada, Uygur bölgesinde, Uygurca tüm eğitim kurumlarından kaldırılmış, din eğitimi ve öğretimi yasaklanmıştır." diye konuştu.

Atan, her türlü hak ihlaline karşı mücadeleden asla vazgeçmeyeceklerini ve mazlumların yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Alanya'da da sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, Hacı Memişler Camisi önünde bir araya geldi. Ellerinde çeşitli afiş ve pankart taşıyan grup üyelerince "Müslüman uyuma kardeşine sahip çık" sloganı atıldı.





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