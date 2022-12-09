Alanya'da 6. kattan düştüğü iddia edilen kadının ölümüne ilişkin tutuklanan eşi hakim karşısında

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde binanın 6. katından düştüğü ileri sürülen Gamze Yağlıoğlu'nun hayatını kaybettiği olaya ilişkin tutuklanan eşinin yargılanmasına başlandı.

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık A.Y. (29) ve müşteki anne Neşe Kıraç ile taraf avukatları katıldı.

Kimlik tespitinin ardından anne Neşe Kıraç, olay günü kızıyla 26 dakika telefon ile konuştuğunu söyledi. Kızının neşeli, mutlu olarak yemek hazırladığını ve temizlik yaptığını anlatan Kıraç, "Evlerini yeni düzenliyorlardı. Hafta sonu kahvaltıya çağırdı. Kızımın hedefi, amacı vardı. Avrupa'ya gitmek istiyordu. İkisinin de maddi sorunu yoktu. İki ailenin de göz bebekleriydi. Kızım benim dünyamdı. Sanıktan şikayetçiyim." dedi.

Sanık A.Y. ise savunmasında, neden burada olduğunu hala anlayamadığını, kendisinin asla yapmayacağı bir şey ile suçlandığını ifade ederek, "Acımı yaşayamadan bu suçla karşılaştım. 12 yıldır birlikteyiz. Gamze'den iyilikten başka bir şey görmedim. Neden öldüreyim? Bu suçlamadan utanıyorum." diye konuştu.

Olay günü akşam aralarında bir tartışma çıktığını ifade eden A.Y, tartışma sonrası eşinin evden çıkmak istediğini ancak onu engellediğini ve kendisinin çıktığını vurguladı.

Balkondaki çöpü alıp evden öyle çıktığını dile getiren sanık, "Ayakkabılarımı giymeden önce odaya baktığımda Gamze yatağında uzanıyordu. Daha sonra ben evden çıktım. Kısa süre sonra geri döndüm. Eve girdiğimde ışıklar açıktı. Hiç kullanmadığımız balkonun kapısı da açıktı. Bütün odalara baktım. Gamze evde yoktu. Ben de balkondan aşağıya baktığımda birinin oturur vaziyette sadece bacaklarını görüyordum. Gamze olabileceğini düşünerek aşağıya indiğimde yerde yatanın Gamze olduğunu gördüm. Hemen 112'yi arayarak yardım istedim." ifadelerini kullandı.

Bir yıldır tutuklu olduğunu belirten sanık A.Y, "Ben içeride, ailem dışarıda çok acı çektik. Tahliye olup, eşimin mezarını ziyaret edeceğim. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.



Sanık avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu, sanığın eşini öldürmediğini ve serbest bırakılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, olay yerinde keşif yapılmasına, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 1 Mart 2023'e erteledi.

Mahmutlar Mahallesi'nde 24 Kasım 2021'de kaldıkları binanın 6. katından düştüğü ileri sürülen Gamze Yağlıoğlu'nun hayatını kaybetmesine ilişkin kocası A.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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