Antalya Gazeteciler Cemiyeti 2021 Yılı Basın Ödülleri dağıtıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya Gazeteciler Cemiyetince (AGC) düzenlenen "2021 Yılı Antalya Basın Ödülleri"nde dereceye giren gazetecilere ödülleri verildi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Su Otel'de düzenlenen törende yaptığı konuşmada, gazeteciliğin fedakarlık gerektiren bir iş olduğunu söyledi.

Gazetecilerin sürekli sahada olduğunu belirten Yazıcı, "Bu işin gecesi gündüzü yok. Bayramı, tatili yok. Zaman sürekli akarken sizler, zamanı yakalamaya çalışıyorsunuz. Salgın sürecinde herkes evindeyken, sağlıkçılarımızla beraber, Manavgat yangınlarında itfaiyecilerimizle ateşlerin arasındaydınız. Elbette sadece acılarımızda değil, şehrimizi güzelleştirmek için attığımız her adımda görevinizin başındaydınız." diye konuştu.

Yazıcı, gazeteciliğin emek, sabır, ve akıl isteyen bir meslek olduğunu vurgulayarak zor ama bir o kadar önemli bir mesleğin icra edildiğine dikkati çekti.

Basın mensuplarının başarısına ve heyecanına ortak olmanın da mutluluğunu yaşadığını dile getiren Yazıcı, "Basın mensubu arkadaşlarımızın mesaileri de tam olarak birer kamu vazifesi ve bu yolda hep beraberiz. Bu ödüllerin mesleki başarıların tetikleyicisi olmasını temenni ediyorum. Meslek ahlakından ödün vermeden çalışan tüm gazeteci dostlarımıza başarılar diliyorum. Ödüle layık görülen arkadaşlarımızı kutluyorum." dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de ödül alan gazetecileri tebrik ederek gazeteciliği bir yaşam biçimi olarak gören basın mensuplarına teşekkür etti.

Gazeteciler için bir de müjdesi olduğunu ifade eden Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesinin eski özel idare binasının arsasında bulunan sosyal tesisin AGC'ye verildiğini duyurdu.

AGC Başkanı İdris Taş ise ödül törenini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek jüri üyelerine, gazetecilere ve geceye katkıda bulunan tüm paydaşlara teşekkür etti.

- Ödül alanlar

Yazılı basın haber dalı kategorisinde Antalya Lider Gazetesi muhabiri Faruk Çelik, araştırma-inceleme dalında Hürriyet Akdeniz muhabiri Ceren Deniz, röportaj dalında Hürriyet Akdeniz muhabiri Pelin Gel, köşe yazısı dalında Antalya Ekspres Gazetesi muhabiri İhsan Coşkun, spor haberi dalında Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri Tolga Yıldırım, ekonomi dalında ise Kemer Gözcü Gazetesi muhabiri Şüheda Partal'a verildi.

- AA kameramanına ödül

Televizyon kategorisi haber dalında "Seksen milyonun hakkı" başlığıyla AA kameramanı Bekir Bektaş, "program" dalında Kanal V'den Gözde Gürgöze, "en iyi görüntü" dalında TRT'den Habib Erdinç Kızılgedik ve Kadir Kurucan ödül aldı.

Haber fotoğrafı kategorisi güncel haber fotoğrafı dalında DHA'dan İbrahim Laleli, spor haberi fotoğrafı dalında İHA'dan Ahmet Serdar Eser, kültür-sanat haberi fotoğrafı dalında Akdeniz Manşet Gazetesi'nden Ramazan Bozca ödüle layık görüldü.

Sökmen Baykara yılın basın fotoğrafı kategorisinde ise İHA'dan İsa Akar, yılın radyocusu kategorisinde TRT Antalya Radyosu'ndan Emre Altınışık, en iyi sayfa tasarımı kategorisinde Antalya Körfez Gazetesi Abdullah Yüksel, internet haberciliği kategorisinde haber dalında DHA'dan Mehmet Çınar ve röportaj dalında ise Elif Mirmahmutoğlu ödül aldı.

Jüri özel ödülü DHA'dan Aslı Duran'a, jüri mansiyon ödülü Kanal V'den Sevgi Gümüş'e, jüri teşvik ödülü Akdeniz Üniversitesi İletişim Uygulama Gazetesi Akil Haber Ajansından Şerif Ali Duman'a, Nuri Dağtekin özel ödülü kardeşine böbreğini veren AGC Başkanı Yardımcısı Şifa Çiçek'e verilirken, AGC Kurum özel ödülüne ise Corendon Airlines layık bulundu.

-Azra Gülendam Haytaoğlu Genç İletişimci Ödülü verildi

Törende ilk kez verilen Azra Gülendam Haytaoğlu Genç İletişimci Ödülü'ne, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Uygulama Gazetesi Akil Haber Ajansı'ndan Emre Gürlemiş layık görüldü.

Antalya'da ormanlık alanda cesedi bulunan üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun annesi Mezide ve Mustafa Haytaoğlu'nun da katıldığı törende duygusal anlar yaşandı. Sahneye çıkan anne ve baba Haytaoğlu, göz yaşlarını tutamadı. Baba Haytaoğlu törende kızına yazdığı şiiri okudu.

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